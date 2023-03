Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Diebstahl in Verbrauchermarkt in Bürgerfelde mit Festnahme von drei zunächst flüchtigen Beschuldigten +++

Oldenburg (ots)

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen erbeuteten drei Männer am Dienstag, 14.03.2023, diverse hochwertige Alkoholika und Büromaterialien in einem Verbrauchermarkt am Scheideweg. Nachdem die Männer durch den Ladendetektiv gestört wurden, flüchteten sie. Alle drei Tatverdächtigen konnten im Rahmen der Fahndung vorläufig festgenommen werden.

Am Dienstag, etwa um 11.00 Uhr, wurde die Polizei über drei auffällige Männer in der Spirituosenabteilung eines Verbrauchermarktes am Scheideweg in Oldenburg informiert. Die Täter sind verdächtig, mittels eines Rucksacks Alkoholika aus dem Markt gebracht und in einem PKW deponiert zu haben. Der Ladendetektiv und ein Mitarbeiter hielten zunächst einen der Täter fest. Als eine Polizeistreife ihn übernehmen wollte, riss der Mann sich los und flüchtete zu Fuß.

Mehrere Polizeistreifen fahndeten anschließend nach den drei flüchtigen, mutmaßlichen Tätern. Ein Polizeihubschrauber, welcher sich zufällig auf dem Rückflug von einem anderen Einsatz befand, unterstützte ebenfalls bei der Tätersuche. Zwei der Männern konnten noch im Nahbereich des Tatorts gestellt werden. Der dritte Tatverdächtige wurde and er Anschlussstelle Nadorst als Fußgänger auf der Autobahn gemeldet und dort vorläufig festgenommen.

Die Polizei leitete Strafverfahren wegen des Verdachts auf gewerbsmäßigen Diebstahls ein. Im Fall des Losreißens wird zusätzlich ein Strafverfahren wegen Widerstands eingeleitet. Bei den Tätern handelt es sich um 26, 27 und 30 Jahre alte Männer, die über keinen festen Wohnsitz in Deutschland oder der europäischen Union verfügen. Deshalb wurden durch die Staatsanwaltschaft Oldenburg Haftbefehle zur Sicherung der Hauptverhandlung beantragt.

