Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Berauschte Weihnachten

Stadtroda (ots)

Verkehrskontrollen im Schutzbereich der PI Saale-Holzland erbrachten an den Weihnachtstagen gleich vier Fahrzeugführer, die sich berauscht hinter das Steuer setzten. In Eisenberg konnte am Heiligen Abend ein Pkw-Fahrer angehalten werden, der unter Drogen stand und zudem keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen konnte. Gleich drei Verkehrsteilnehmer, die zuvor Gäste einer Veranstaltung in Bad Klosterlausnitz waren, wurden in den Morgenstunden des 26.12. berauscht festgestellt. Während eine junge Dame knapp 0,7 Promille pustete, zeigte der Drogentest einer anderen ein positives Ergebnis auf chemische Substanzen. Ein 49-jähriger wurde sogar mit knapp 1 Promille und Drogen im Blut gestoppt. Gegen alle Verkehrsteilnehmer wurden Verfahren eingeleitet.

