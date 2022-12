LPI-J: Drogenfahrt mit E-Roller

Jena (ots) - Am 24.12.2022 gegen 03:45 Uhr kontrollierten Beamte der Jenaer Polizei einen Autofahrer in der August-Bebel-Straße. Bei dem 36- jährigen Skoda-Fahrer wurde Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt. Ein gerichtsverwertbarer Test ergab einen Wert knapp unter 1,0 Promille, weshalb ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt wurde. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

