LPI-J: Erneuter Diebstahl von Pkw-Teilen in Lobeda

Weimar (ots) - In der Weihnachtsnacht, zwischen 18:00 Uhr und Mitternacht, suchten Vandalen einen geparkten Pkw Audi in der Prager Straße in Weimar heim. Mittels eines Steines warfen der oder die Unbekannten die Heckscheibe des Fahrzeuges ein. Weiterhin wurden Scheinwerfer am Fahrzeug beschädigt. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf mindestens 400 Euro belaufen. Die Polizeiinspektion Weimar ermittelt wegen Sachbeschädigung und sucht Zeugen zur Tat. Wer etwas ...

