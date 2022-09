Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Flächenbrand bei Speicher

Speicher (ots)

Am heutigen Dienstagnachmittag wurde die Rettungsleitstelle in Trier gegen 15:35 Uhr über einen Flächenbrand bei Speicher informiert. Der Brand befand sich in der Verlängerung der Wies'chenstraße in Richtung der Grillhütte. Durch die eingesetzten Kräfte der Feuerwehr Speicher konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Insgesamt brannte eine Fläche von ca. 200-300 Quadratmetern Wiese ab. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme durch eine Streifenwagenbesatzung der PI Bitburg ergaben sich Hinweise darauf, dass der Brand durch ein Kind und einen Jugendlichen vorsätzlich gelegt worden sein könnte. Die Identität der beiden Personen konnte im Verlauf der weiteren Ermittlungen geklärt werden. Ob es sich um Brandstiftung handelt und wie die Tatbeteiligung der beiden Personen einzuordnen ist, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Um 17:05 Uhr wurde durch Zeugen eine erneute Rauchentwicklung an der Örtlichkeit gemeldet. Hier ist noch unklar, ob es zu einer neuen Brandursache gekommen, oder ob das alte Feuer wieder aufgeflammt ist. Zu einer Ausweitung der Flammen kam es hier nicht, die Feuerwehr hatte den kleinen Brandherd schnell gelöscht. Zeugen, die Hinweise zur Entstehung des Brandes und den beiden genannten Personen geben können werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion in Bitburg (06561-96850) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell