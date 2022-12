Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht der PI Apolda - 25.12.2022

Apolda (ots)

Kriminalitätslage

Zwischen dem 03.12.2022, 09:00 Uhr und dem 23.12.2022, 09:00 Uhr ereignete sich im Museum "Olle DDR" in Apolda ein Einbruchsdiebstahl. Dabei drangen die unbekannten Täter mittels unbekannten Tatwerkzeug durch ein Fenster in das Gebäude ein. Über mehrere Räume durchwühlten und durchsuchten diese die Schränke sowie Vitrinen nach Wertgegenständen und entwendeten dabei diverse Ausstellungsstücke aus DDR-Zeiten. Wie viele Ausstellungsstücke und welche genau entwendet wurden ist bislang noch unklar. Da diese Gegenstände vorwiegend einen historischen Wert hatten, konnte über die Höhe des Beuteguts noch keine genaue Angabe gemacht werden. Hinweise auf Tat oder Täterschaft bitte an die Polizei Apolda.

Verkehrslage

Am 23.12.2022 ereignete sich gegen 13:30 Uhr ein Verkehrsunfall in der Bahnhofstraße in Apolda. Dabei befuhr der 92-jährige Fahrer mit seinem Pkw-Kombi VW Passat die Bahnhofsstraße in Richtung Hermstedter Straße. In einem unachtsamen Moment übersah er die dortige Fahrbahnverengung, welche beidseitig mittels drei Verkehrsbarken markiert ist. Schließlich kam es zur Kollision mit der inneren Verkehrsbarke. Dabei touchierte er diese leicht, so dass sich diese verbog und das Fahrzeug dabei beschädigt wurde. Verletzt wurde dabei niemand, jedoch entstanden Sachschäden in Höhe von ca. 700 Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell