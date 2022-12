Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unter Drogen verunfallt

Dorndorf-Steudnitz (ots)

Am 25.12.gegen 01:30 Uhr befuhr ein junger Mann die Brückenstraße in Dorndorf-Steudnitz und beabsichtigte in eine Werkszufahrt einzubiegen. Vermutlich auf Grund von viel zu hoher Geschwindigkeit verlor der 20-jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug, überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen. Der Fahrzeugführer verletzte sich leicht und am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Ein routinemäßig durchgeführter Drogentest verlief zudem positiv, weshalb gegen den Mann ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet und der Führerschein beschlagnahmt wurde.

