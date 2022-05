Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Täter nach Einbruch geflüchtet

Sankt Augustin (ots)

Am Montag, 09.05.2022, wurde in ein Einfamilienhaus in Sankt Augustin an der Kölnstraße eingebrochen.

Um 05:30 Uhr wurde der noch schlafende Hausbewohner durch Geräusche geweckt. Plötzlich stand eine männliche Person in seinem Schlafzimmer. Nachdem der Geschädigte den Einbrecher aus dem Bett heraus angesprochen hatte, nahm dieser seelenruhig den Laptop, das Handy und einen Rucksack an sich und entfernte sich wieder wortlos aus dem Zimmer.

Zuvor war der Einbrecher wohl über den Anbau des Hauses ins Innere gelangt, indem er durch ein offen stehendes Fenster griff und so den Türriegel zur Seite schob. Vom Anbau konnte er durch eine unverschlossene Tür direkt in das Schlafzimmer des Sankt Augustiners gelangen. Neben dem Laptop und dem Handy wurde noch das Portemonnaie, welches sich in dem Rucksack befand, gestohlen.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

Er war circa 20 Jahre alt und etwa 165 cm groß. Zudem war er schlank, hatte dunkle Haare und trug einen dunklen Bart. Der Unbekannte war mit einer dunkelblauen Jacke und einer dunkelblauen Basecap mit beigem Schirm bekleidet.

Wer kann Hinweise zu dem Täter geben? Kontakt unter 02241 541-3321. (Re.)

