Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Pressemitteilung des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn: Mit 18 Schulkindern besetzter doppelstöckiger Schulbus rutscht nach Ausweichmanöver in einen Straßengraben+++

Oldenburg (ots)

Zu einem Großeinsatz für Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei kam es heute gegen 12:10 Uhr aufgrund eines gemeldeten Verkehrsunfalls unter Beteiligung eines Schulbusses. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 37jährige Busfahrer mit einem sog. doppelstöckigen Schulbus eine kleine Gemeindestraße in Bad Zwischenahn, Ortsteil Ohrwege. Nachdem der Busfahrer auf der schmalen Straße einem entgegenkommenden Fahrzeug nach rechts ausweichen wollte und dabei zu weit auf den feuchten Grünstreifen geriet, rutschte der Bus schließlich in den Straßengraben und kippte nach rechts weg. Glücklicherweise kam der Bus in starker Schräglage zum Liegen, da er durch Bäume und massives Gebüsch gestützt wurde. In dieser Lage war es den Insassen nicht möglich den Bus eigenständig zu verlassen. Obwohl laut erster Meldung niemand verletzt worden sein sollte, wurde durch die Großleitstelle ein sog. Massenanfall von Verletzten ausgelöst. Zahlreiche Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehren Bad Zwischenahn, Ohrwege und der FTZ Elmendorf sowie mehrere Notärzte und Rettungswagen des Rettungsdienstes Ammerland und angrenzender Landkreise wurden vorsorglich alarmiert. Zusätzlich waren vier Funkstreifenwagen der Polizei Bad Zwischenahn vor Ort. Schließlich gelang es den Einsatzkräften die 18 Schulkinder (Kinder und Jugendliche) sowie den Busfahrer ohne Einsatz von schwerem technischen Gerät durch eine Einstiegstür zu bergen. Nach einer Sichtung durch den Rettungsdienst konnte Entwarnung gegeben werden, da glücklicherweise niemand bei diesem Verkehrsunfall verletzt wurde. Die Kinder und Jugendlichen wurden bis zur Abholung von den Eltern durch einen zur Verfügung gestellten Ersatzbus durch den Rettungsdienst und die Feuerwehrkameraden betreut. Die anschließenden Bergungsarbeiten durch ein beauftragtes Fachunternehmen gestalteten sich aufgrund der Größe des Busses und der örtlichen Gegebenheiten als sehr aufwendig. Gegen 16:45 Uhr konnten diese Arbeiten abgeschlossen werden und die Fahrbahn wieder für den Straßenverkehr freigegeben werden (344507).

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell