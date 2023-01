Polizei Düsseldorf

POL-D: Stockum/Messe - Radfahrer nach Zusammenstoß zweier Pkw von Auto erfasst - Schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Mittwoch, 25. Januar 2023, 18:22 Uhr

Schwer verletzt wurde gestern Abend ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall in Stockum. Nach der Kollision zweier Pkw wurde der Mann von einem der Fahrzeuge erfasst.

Nach den bisherigen Ermittlungen war ein 55 Jahre alter Bonner mit seinem Opel auf der Straße Am Staad in Richtung Rotterdamer Straße unterwegs. In einer unübersichtlichen Linkskurve überholte er mehrere Radfahrer. Dabei bemerkte er zu spät den Tesla eines 42-Jährigen im Gegenverkehr. Trotz eines Ausweichmanövers des Bonners kam es zum Zusammenprall der beiden Autos. Durch die Wucht der Kollision schleuderte der Opel weiter nach rechts und erfasste einen der dortigen Radfahrer. Der 58-Jährige wurde so schwer verletzt, dass er zur stationären Behandlung in eine Klinik gebracht werden musste.

