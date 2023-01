POL-D: Meldung der Autobahnpolizei - A 57 - Moers - Zwei Menschen bei Auffahrunfall schwer verletzt - Rettungshubschrauber im Einsatz

Düsseldorf (ots) - Schwerer Raub in Wittlaer - Ehepaar in Haus überfallen und mit Messer bedroht - Senior verletzt - Unbekannte mit Beute auf der Flucht - Polizei sucht Zeugen Samstag, 21. Januar 2023, 20:45 Uhr Die Düsseldorfer Kriminalpolizei sucht dringend nach Zeugen eines Raubes in Wittlaer am Samstagabend. ...

