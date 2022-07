Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - 23-Jähriger macht viel Ärger

Stadtlohn (ots)

Am Ende des Tages stand die Einweisung in eine psychiatrische Einrichtung. Ein 23-jähriger Mann hatte am Dienstagmorgen in der Tankstelle an der Dinkellandstraße randaliert und einen Sachschaden in einer Höhe von mehreren Tausend Euro verursacht. Er hatte einen Monitor beschädigt und warf mehrere Flaschen mit großer Wucht um sich. Einen Kunden der Tankstelle verfehlte er dabei nur knapp. Der Randalierer wurde durch einen Zeugen und den Geschädigten überwältigt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten.

Der Randalierer ist für die Polizei kein Unbekannter. Erst am Vortag hatte er in Stadtlohn eine Frau belästigt und war auch in den Tagen zuvor mehrfach verhaltensauffällig geworden. Eine Einweisung in eine psychiatrische Klinik war bereits am Montag durch das Ordnungsamt geprüft worden - nach der erneuten Tat am Dienstag, 26.07.22, kam es dann schließlich zu dieser Maßnahme. (fr)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell