Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Niederelbert - Verkehrsunfallflucht nach Berührung im Begegnungsverkehr ***Zeugen gesucht***

Niederelbert (ots)

Am Montag, 25.07.2022, 14:50 Uhr, ereignete sich auf der L 329, konkret auf dem Verbindungsstück zwischen der LKW-Umgehung L 309, Großer Herrgott, und der K 169, Oberelbert, ein Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr, bei dem ein Beteiligter schwer verletzt wurde. Der bislang unbekannte Unfallverursacher befuhr die Strecke aus Richtung Oberelbert kommend. Er geriet in einer leichten Rechtskurve mit seinem weißen FZG, vermutlich einem Sprinter, Marke unbekannt, von seiner Fahrspur in die des ihm entgegenkommenden Kleinwagens. Der Fahrer jenes Fahrzeugs versuchte dem Sprinter zunächst nach rechts auszuweichen, geriet hierbei auf die Rabatte und lenkte sodann scharf nach links ein. Der PKW überschlug sich in der Folge auf der Fahrbahn, ehe er nach rechts in die Böschung rutschte und mit einem Baum kollidierte. Der durchweg ansprechbare Fahrer wurde hierbei derart verletzt, dass er zwecks medizinischer Untersuchungen in ein nahegelegenen Krankenhaus verbracht werden musste. Der nicht mehr fahrbereite Kleinwagen wurde erheblich deformiert von einem Abschleppdienst geborgen. Zu einer direkten Berührung der beiden am Unfall beteiligten Fahrzeuge kam es nicht. Zeugenhinweise, insbesondere zu dem flüchtigen weißen Sprinter, werden erbeten und sind an die Polizeiinspektion Montabaur, 02602 9226-0, zu richten.

