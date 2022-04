Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 220425.2 Kiel: Festnahme nach Einbruch in Praxis

Kiel (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag nahmen Kieler Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte einen 40-jährigen und einen 20-jährigen Mann fest, die im Verdacht stehen, in eine Praxis in der Alten Lübecker Chaussee eingebrochen zu sein. Die beiden Tatverdächtigen wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Gegen 01:40 Uhr meldete sich ein Mitarbeiter einer Kieler Sicherheitsfirma, dass es zu einem Einbruchalarm in einer Praxis in der Alten Lübecker Chaussee gekommen sei. Als er die Anschrift aufsuchte, erblickte er eine männliche Person in den Räumlichkeiten der Praxis, als er durch die teilverglaste Eingangstür sah. Die Person floh durch ein Fenster und der Zeuge verständigte die Polizei.

Die kurz darauf eingetroffenen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten stellten im Nahbereich der Praxis anhand der Personenbeschreibung des Zeugen einen 20- jährigen und einen 40-jährigen Mann fest. Beide ließen sich widerstandslos festnehmen.

Parallel führte ein Diensthundeführer mit seinem Personenspürhund anhand eines Geruchsvorhaltes eines am Tatort aufgefundenen Gegenstandes einen Hundesuchlauf durch. Der Hund führte die eingesetzten Kräfte zum Festnahmeort der beiden Beschuldigten.

Der 20-Jährige wurde nach erkennungsdienstlicher Behandlung noch am Abend aus dem Polizeigewahrsam entlassen. Der 40-Jährige verbrachte die Nacht im Polizeigewahrsam und wurde im Verlauf des Vormittags ebenfalls entlassen.

Mögliche Zusammenhänge mit weiteren Einbruchstaten werden durch das zuständige Kommissariat 12 geprüft.

In diesem Zusammenhang suchen die Ermittlerinnen und Ermittler Zeuginnen und Zeugen, die in der vergangenen Nacht verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Alten Lübecker Chaussee und der näheren Umgebung gemacht haben. Personen, die Angaben zum beschriebenen oder ähnlichen Sachverhalten machen können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0431 160 3333 in Verbindung zu setzen.

Nina Otto

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell