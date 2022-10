Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: Wer nicht hören will, muss fühlen - alkoholisierter Radfahrer im Pech

Stralsund (ots)

Am Donnerstag, dem 27.10.2022 wurden die Stralsunder Beamten zu einer Ruhestörung in der Nähe eines Supermarktes im Carl-Heydemann-Ring in Stralsund gerufen.

Vor Ort wurden vier Personen angetroffen und bei diesen die Personalien festgestellt. Eine Überprüfung der anwesenden Person ergab einen noch offenen Haftbefehl bei einer 31-jährigen Deutschen. Die Vollstreckung dessen konnte sie gerade noch so durch die Zahlung von geforderten 750 Euro abwenden. Ende gut, alles gut, könnte man meinen. Die Ruhe wurde hergestellt und anstelle einer Ordnungswidrigkeit bezüglich des vermeidbaren Lärms eine Ermahnung ausgesprochen. Worte sollen ja schon so manches Wunder bewirkt haben.

Nicht so im Nachfolgenden. Auf diesen Sachverhalt und letztlich auf die Beamten kam ein völlig unbeteiligter Radfahrer hinzu und hielt direkt vor den Polizisten. Auch nach Aufforderung sich zu entfernen, reagierte er nicht. Die Beamten schauten sich die Person nun einmal genauer an und stellten Alkoholgeruch bei dem 56-jährigen Deutschen fest. Ein Alkoholvortest ergab einen Wert von 1,83 Promille. Es folgten eine Blutprobenentnahme und die Untersagung der Weiterfahrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell