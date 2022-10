POL-MFR: (1304) Diebstahl aus Kirche - Tatverdächtige festgenommen

Nürnberg (ots) - Am Samstagabend (22.10.2022) brach in derzeit leerstehenden Räumen in einem Wohnkomplex im Stadtteil Maxfeld ein Brand aus. Die Feuerwehr war über Stunden mit den Löscharbeiten beschäftigt. Gegen 22:00 Uhr meldeten Zeugen einen Brand in einem Gebäude in der Virchowstraße. Aus bislang unbekannter Ursache brach in einem leerstehenden Raum ein ...

