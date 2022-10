PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Kfz-Teilediebstahl

Hofheim (ots)

Kfz-Teilediebstahl - Ausbau eines Sportlenkrades

65830 Kriftel, Robert-Schuman-Ring

Donnerstag, 29.09.2022 bis Freitag, 30.09.2022

Durch einen bislang unbekannten Täter wurde in der Nacht zu Freitag die hintere Dreiecksscheibe eines am Straßenrand geparkten 5er BMWs gewaltsam eingeschlagen. Daraufhin griff der Täter durch das entglaste Fenster und öffnete so die Fahrzeugtür. Aus dem Fahrzeuginneren wurde nun das M-Sportlenkrad fachmännisch ausgebaut und entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 1.500 EUR. Täterhinweise liegen der Polizei derzeit nicht vor. Etwaige Zeugen werden gebeten sich an die Kriminalpolizei des Main-Taunus-Kreises unter der 06192 2079 0 zu wenden.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell