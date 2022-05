Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachsenheim: 25-Jährige übersieht Einmündung

Ludwigsburg (ots)

Mit leichten Verletzungen musste am Montag eine 25 Jahre alte Peugeot-Fahrerin vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden, nachdem sie gegen 14:30 Uhr in einen Verkehrsunfall verwickelt war. Die 25-Jährige war auf der Kreisstraße 1639 aus Oberriexingen kommend unterwegs und erkannte die Einmündung zur Landesstraße 1141 mutmaßlich aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit zu spät. Sie fuhr über den Einmündungsbereich geradeaus die Böschung hinauf gegen einen Wegweiser und kam dort zum Stehen. An ihrem PKW, der abgeschleppt werden musste, entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro.

