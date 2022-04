Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Zeugen nach Raub in der Hubert-Eichholz-Gasse gesucht

Osnabrück (ots)

Am vergangenen Freitagabend (01.04), gegen 19.10 Uhr, war ein 41-Jähriger in Begleitung eines Freundes in der Osnabrücker Innenstadt unterwegs. An einer Diskothek in der Straße "Pottgraben" trafen die Freunde auf drei fremde Männer. Nach einem kurzen Gespräch ging man gemeinsam in Richtung der Johanniskirche. Auf dem Weg dorthin bat einer der Unbekannten den Osnabrücker in der "Hubert-Eichholz-Gasse" um einen Geldwechsel. Als der 41-Jährige in guter Absicht seine Geldbörse zückte, riss der Fremde ihm diese plötzlich aus der Hand. Anschließend flüchtete der Täter mit seinen Begleitern in Richtung des Osnabrücker Hauptbahnhofes. Der Täter war circa 40 Jahre alt und 170cm groß. Er trug eine graue Jacke und hatte eine kräftige Figur. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können oder die Tat beobachtet haben. Sie werden gebeten, sich unter 0541/327-3203 oder -2115 zu melden.

