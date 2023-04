Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Brände, Verkehhrsunfälle

Reutlingen (ots)

Brand aufgrund Kurzschluss

Am Samstagmorgen um 03.05 Uhr ist es in der Pestalozzistraße zu einem Brand gekommen. Vermutlich aufgrund eines Kurzschlusses in einer Außensteckdose auf dem Balkon einer Wohnung entzündete sich diese. Der Wohnungsinhaber selbst konnte den Brand noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr löschen, sodass diese wieder abrücken konnte. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro.

Grafenberg (RT): Betrunken von der Fahrbahn abgekommen

Am Samstagmorgen ist es auf der B 313 zu einem Verkehrsunfall gekommen. Gegen 04.20 Uhr fuhr ein 33 -Jähriger mit seinem Pkw Skoda in Fahrtrichtung Nürtingen. Circa 200 Meter vor der Abzweigung nach Tischardt kam er nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr zwei Leitpfosten und kam schließlich in einem Krötenfanggraben zum Stehen. Am Pkw wurden die Ölwanne und der Tank aufgerissen, weshalb Betriebsstoffe ins Erdreich liefen. Das verschmutzte Erdreich wurde durch die hinzugerufene Straßenmeisterei abgetragen. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnten Hinweise auf eine alkoholische Beeinflussung beim Fahrzeugführer erlangt werden. Ein Atemalkoholtest erbrachte einen Wert von über 1,2 Promille. Er musste eine Blutprobe abgeben. Weitere Ermittlungen ergaben, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und der Pkw von ihm unbefugt in Gebrauch genommen wurde. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Hirrlingen (RT): Zusammenstoß zwischen Elektrorad und Laufrad

Am Freitagabend ist es in der Straße Hafenmarkt zum Zusammenstoß zwischen einem Elektrorad und einem Laufrad gekommen. Gegen 19.30 Uhr befuhr ein 62-Jähriger mit seinem Elektrorad den Hafenmarkt in Richtung Rottenburger Straße. Zeitgleich befand sich ein Kind mit seinem Laufrad ebenfalls auf der Fahrspur. In der Folge kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge und der Radfahrer kam zu Fall. Beide Verkehrsteilnehmer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Der Radfahrer wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Das Kind wurde von einer Erziehungsberechtigten bei einem Arzt vorgestellt. Es entstand geringer Sachschaden.

Esslingen (ES): Feuerwehreinsatz in Tiefgarage

Am Freitag um 23.15 Uhr ist aus einer Tiefgarage in der Königsberger Straße ein lauter Knall und anschließende Rauchentwicklung gemeldet worden. Da zunächst von einem Brand in der Tiefgarage ausgegangen werden musste, rückte die Feuerwehr Esslingen mit starken Kräften aus. Im Rahmen der Ermittlungen wurde dann festgestellt, dass in der Tiefgarage durch unbekannte Täter ein Knallkörper gezündet wurde, was letztlich auch zu der Rauchentwicklung führte. Ein offenes Feuer wurde nicht festgestellt. Sachschaden am Gebäude entstand nicht.

Deizisau (ES): Brandalarm wegen Essen in Mikrowelle

Durch Zeugen wurde der integrierten Leitstelle des Landkreises Esslingen mitgeteilt, dass es aus einer Wohnung in der Uhlandstraße nach Rauch riechen würde. Durch die eingesetzten Feuerwehren aus Deizisau und Plochingen wurde in der Wohnung dann lediglich in der Mikrowelle angebranntes Essen festgestellt. Nennenswerter Sachschaden ist nicht entstanden.

Balingen (ZAK): Unfall mit leicht verletzter Person

Am Freitag um 16.40 Uhr ist es auf der L442 zwischen dem Abzweig in Richtung Roßwangen und Weilstetten zu einem Auffahrunfall gekommen. Der 56 -jährige Fahrer eines VW Crafter hatte die L442 in Richtung Weilstetten befahren. Da ein vor ihm fahrender Kradfahrer ordnungsgemäß abbiegen wollte, musste der VW -Fahrer sein Fahrzeug verkehrsbedingt anhalten. Der hinter ihm fahrende Ford Focus, welcher von einem 29-jährigen Fahrer gelenkt wurde, erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den VW auf. Der VW Fahrer wurde durch den Unfall leicht verletzt, eine ärztliche Versorgung vor Ort war jedoch nicht erforderlich. An beiden Fahrzeugen ist ein Gesamtschaden in Höhe von 13.000 Euro entstanden.

Albstadt (ZAK): Brennender Baum

Zu einem Brand eines Baumes sind Feuerwehr und Polizei am Freitag gegen 16 Uhr ausgerückt. Im Waldgebiet nahe dem Hofgut Süßer Grund, im Bereich des Verbindungsweges "Am Waldheim", welcher von der L448 zum Sportplatz Waldheim führt, wurde ein brennender Baumstumpf gemeldet, der sich beim Eintreffen der Rettungskräfte noch in einem qualmenden Zustand befand. Die Feuerwehr Albstadt, welche mit zwei Fahrzeugen und 11 Einsatzkräften vor Ort war, löschte den Brand. Nach derzeitigem Stand wird von einer Brandstiftung ausgegangen. Das Polizeirevier Albstadt hat die Ermittlungen aufgenommen.

Grosselfingen (ZAK): Brand in Firmengebäude

Ein Brand in einem Gebäude einer ehemaligen Schreinerei in der Balinger Straße hat in der Nacht zum Samstag zu einem größeren Einsatz von Polizei und Feuerwehr geführt. Die Brandmeldung ging um 23.45 Uhr bei der Integrierten Leitstelle des Zollern-Alb-Kreises ein. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wird von einem technischen Defekt an einer Bandsäge ausgegangen, welcher vermutlich zu dem Brand geführt hat. Das Feuer breitete sich in den Dachbalken der neuwertigen Lagerhalle aus. Die Feuerwehren Bisingen und Grosselfingen, welche mit insgesamt 8 Fahrzeugen und 38 Einsatzkräften vor Ort waren, konnten durch ihr schnelles Eingreifen das Feuer löschen. Sachschaden ist nach derzeitigem Stand in Höhe von zirka 80.000 Euro entstanden

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell