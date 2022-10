Polizei Hagen

POL-HA: Zwei Männer schlagen vor Kneipe in der Innenstadt auf 39-jährigen Mann ein - Zeuge trennt die Parteien voneinander

Hagen-Mitte (ots)

Bei einer Schlägerei in der Innenstadt wurde am Dienstagabend (25.10.2022) ein 39-jähriger Mann leicht verletzt. Gegen 19.45 Uhr fuhr ein 25-jähriger Zeuge an einer Kneipe in der Frankfurter Straße vorbei und erkannte, dass auf dem Gehweg zwei Männer auf den 25-Jährigen einschlugen. Er hielt an, trennte die Parteien voneinander und alarmierte die Polizei. Den Beamten sagte der leicht verletzte 25-Jährige, dass er vor der Kneipe entlang ging und ihn die beiden 33-Jährigen dort plötzlich angriffen. Eine rettungsdienstliche Behandlung vor Ort war nicht nötig. Die Kripo ermittelt nun wegen der Körperverletzung. (sen)

