Polizei Hagen

POL-HA: Aggressiver und alkoholisierter 33-Jähriger nach Streitigkeiten in Treppenhaus in Gewahrsam genommen

Hagen-Wehringhausen (ots)

Polizeibeamte nahmen am Dienstagabend (25.10.2022) in Wehringhausen einen 33-jährigen Mann in Gewahrsam, der sich zuvor in einem Treppenhaus lautstark mit seiner Frau stritt und äußerst aggressiv war. Gegen 20.45 Uhr erhielten die Polizisten Kenntnis von dem streitenden Paar in einem Mehrfamilienhaus in der Bismarckstraße. Schon von der Straße aus hörten die Beamten die Schreie des offenbar aggressiven Mannes. Als sie das Treppenhaus betraten, kam ihnen der 33-Jährige mit den Worten "Was wollt ihr denn? Erschießt mich doch gleich!" entgegen. Sie überwältigten den Alkoholisierten Mann und legten ihm Handschellen an. Aufgrund der Aggressivität des Mannes war es den Polizisten nicht möglich, ein Gespräch mit ihm zu führen. Seine Frau sagte ihnen, dass es im Vorfeld ausschließlich zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen ihnen gekommen sei. Die Beamten nahmen den 33-Jährigen in Gewahrsam. Ein durchgeführter Alkoholtest zeigte einen Wert von 1,72 Promille an. (sen)

