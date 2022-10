Polizei Hagen

POL-HA: Aktionswochenende gegen Wohnungseinbruch - Technische Berater der Hagener Kripo bieten verschiedene Beratungsmöglichkeiten an

Hagen (ots)

Wie in jedem Jahr ist auch der 30. Oktober 2022 wieder bundesweiter Tag des Einbruchschutzes. Mit der Zeitumstellung und dem Beginn der Winterzeit startet nämlich auch die Hochsaison der Einbrecher. Deshalb haben die Spezialisten für Kriminalprävention und Opferschutz der Polizei Hagen für das kommende Wochenende Aktionen zu der landesweiten Kampagne "Riegel vor! Sicher ist sicherer." geplant. Schon am Freitag (28.10.2022) bieten die technischen Berater Oliver Bittern und Florian Witthaut in der Zeit von 08.00 Uhr bis 14.30 Uhr eine Telefonsprechstunde zum Thema Einbruchschutz an. Sie sind unter den Rufnummern 02331-986 1536 und 02331-986 1531 erreichbar. Wer sich lieber in einem persönlichen Gespräch beraten lassen möchte, der hat am Freitag in dem oben genannten Zeitraum ebenfalls die Möglichkeit dazu. Hierfür wird um eine vorherige Terminvereinbarung per Telefon gebeten. Einen Tag später, am Samstag (29.10.2022), bauen die Experten der Hagener Kripo einen Infostand im Ausgangsbereich des "Gartencenters Augsburg" auf. Dort stehen sie von 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr Rede und Antwort zum Thema Einbruchschutz und werden dabei von Vertretern der Hagener Verbraucherzentrale begleitet. (sen)

