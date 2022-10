POL-HA: Geplanter kurzfristiger Ausfall der Telefonanlage der Polizei Hagen - Notruf nicht betroffen

Hagen-Haspe (ots) - An der Ernst-Eversbuch-Hauptschule in Haspe versprühten bislang Unbekannte am heutigen Montagmorgen (24.10.2022) eine unbekannte Substanz, wodurch insgesamt 24 Personen leicht verletzt wurden. Gegen 10.30 Uhr ging bei der Hagener Feuerwehr und der Polizei Hagen die Meldung ein, dass an der Schule in der Berliner Straße mehrere Personen über eine ...

mehr