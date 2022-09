Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Brand in der Flüchtlingsunterkunft - Polizei ermittelt Tatverdächtigen ++

Rotenburg (ots)

Sittensen. Nach einem Brand in der Flüchtlingsunterkunft an der Straße Am Markt am späten Samstagabend steht ein 34-jähriger Mann deutscher Herkunft im Verdacht das Feuer gelegt zu haben. Nach bisherigen Erkenntnissen seien die zehn im Obergeschoss lebenden, sudanesischen Bewohner der Einrichtung gegen 23 Uhr auf den Rauch im Erdgeschoss aufmerksam geworden. Es sei ihnen schnell gelungen, ein an einem Wäscheständer hängendes, brennendes T-Shirt mit Wasser zu löschen. Verletzt wurde niemand. Unmittelbar nach der Entdeckung habe man den Verdächtigen im Eingangsbereich angetroffen. Nach kurzem Streitgespräch sei der Unbekannte in einem Fahrzeug davongefahren worden. Er wurde etwas später im Ortskern von der Polizei aufgegriffen und als möglicher Täter identifiziert. Die Brandexperten und der Staatsschutz der Rotenburger Polizei haben die Ermittlungen aufgenommen.

