Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Tödlicher Verkehrsunfall in Scheeßel ++ Körperverletzung nach Streitigkeiten ++ Diebstahl von Steuerungstechnik ++

Rotenburg (ots)

Tödlicher Verkehrsunfall auf Landstraße

Scheeßel. Am Freitagmittag kam es gegen 12:15 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der L 131 zwischen Westervesede und Scheeßel. Ein 72-jähriger Scheeßeler befuhr mit seinem Pedelec den rechtsseitig gelegenen Geh- und Radweg der Westerveseder Landstraße in Richtung Scheeßel. Im Bereich der Unfallörtlichkeit endet der Geh- und Radweg und führt auf der gegenüberliegenden Straßenseite weiter. Ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten, querte der 72-Jährige ungebremst die Fahrbahn der Landstraße. Dabei kollidierte der Unfallverursacher mit einem Pkw, welcher die L 131 ebenfalls in Richtung Scheeßel befuhr. Einen Zusammenstoß konnte eine 67-jährige Fahrzeugführerin aus der Gemeinde Scheeßel nicht mehr verhindern. Infolge der Kollision erlitt der Radfahrer tödliche Verletzungen und verstarb noch am Unfallort. Die Autofahrerin blieb unverletzt.

Körperliche Auseinandersetzung nach Verkehrsstreitigkeiten

Rotenburg. Am Freitagmorgen gerieten ein Fahrradfahrer und ein Autofahrer in der Straße "Auf dem Rusch" in Streit. Auslöser für die Streitigkeiten war ein vorheriger Vorfahrtsverstoß des Radfahrers. Infolge der verbalen Auseinandersetzung schlug der 40-jährige Radfahrer dem 32-jährigen Opfer mit der Faust in das Gesicht, spuckte es an und bedrohte es. Weiterhin trat er gegen den Pkw des Opfers, sodass Sachschaden entstand. Die Beifahrerin des Opfers versuchte die Auseinandersetzung zu beenden und wurde ebenfalls körperlich angegangen. Schlussendlich wurde die Auseinandersetzung durch zwei Passanten beendet. Gegen den Radfahrer wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Diebstahl von Steuerungselektronik

Rotenburg. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag begab sich die bislang unbekannte Täterschaft auf das Gelände einer Baustelle in der Trinidadstraße. Auf bislang unbekannte Weise gelang diese in den Innenraum von zwei Baumaschinen und entwendete aus diesen verschiedene Steuerungselektronik. Der entstandene Schaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt. Hinweise zur Tat oder Täterschaft nimmt die Polizei unter der Rufnummer 04261/947-0 entgegen.

Diebstahl von Bahneigentum

Rotenburg. Am Samstag wurde ein Zeuge auf mehrere Personen nahe eines Waldweges im Ahlsdorfer Moor aufmerksam, welche ihren Pkw-Anhänger mit Schottersteinen aus einem stillgelegten Gleisbett beluden. Die Personen müssen sich nun aufgrund eines Strafverfahrens wegen Diebstahls verantworten.

