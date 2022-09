Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Seniorinnen im Discounter bestohlen ++ Rollerfahrer übersehen ++ Hund und Herrchen bei Unfall verletzt ++

Rotenburg (ots)

Seniorinnen im Discounter bestohlen

Zeven/Sittensen. Am Mittwochvormittag sind zwei Seniorinnen in Discountern in Zeven und Sittensen Opfer von Taschendieben geworden. Gegen 10 Uhr traf es eine 74-jährige Frau aus Sittensen in einem Markt an der Stader Straße. Sie trug ihre Geldbörse während des Einkaufens in ihrer Westentasche bei sich. Unbemerkt gelang es den Dieben, sie zu stehlen. Darin befanden sich neben dem Bargeld auch die üblichen Dokumente. Eine halbe Stunde später passierte einer 87-jährigen Zevenerin in einem Discounter an der Straße Auf der Worth das Gleiche. Die Frau trug ihr Portemonnaie mit Bargeld und ähnlichem Inhalt in ihrer Handtasche vor dem Bauch bei sich. An der Kasse bemerkte die Seniorin, dass auch sie bestohlen worden war.

Rollerfahrer übersehen

Sottrum. Bei einem Verkehrsunfall in der Bremer Straße ist am frühen Mittwochmorgen ein 16-jähriger Rollerfahrer verletzt worden. Eine 28-jährige Autofahrerin hatte gegen 6 Uhr mit ihrem Ford Transit vom Gelände einer Tankstelle nach links auf die Bremer Straße einfahren wollen und dabei vermutlich den von rechts kommenden Rollerfahrer übersehen. Um eine Kollision zu vermeiden, musste der Jugendliche stark abbremsen. Dabei kam er zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Den Sachschaden beschreibt die Polizei als gering.

Hund und Herrchen bei Unfall verletzt

Zeven. Aus noch ungeklärter Ursache ist am Mittwochvormittag ein 74-jähriger Autofahrer in der Straße Unter den Eichen verunglückt. Der Senior kam gegen 11.40 Uhr mit seinem Mazda nach rechts von der Straße ab und kollidierte im Seitenraum mit einem Baum. Mit leichten Verletzungen wurde er im Rettungswagen in die OsteMed Klinik nach Bremervörde gebracht. An seinem Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden. Um seinen Hund, der während des Unfalls auch im Fahrzeug war, kümmerte sich ein Tierarzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell