Polizei Hagen

POL-HA: Einbruch in Hohenlimburger Juweliergeschäft

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Drei bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht von Sonntag (23.10.2022) auf Montag in ein Juweliergeschäft in einem Einkaufszentrum in Hohenlimburg ein. Am Montagmorgen, gegen 05.40 Uhr, stellte ein 39-jähriger Zeuge eine offen stehende Tür des Gebäudes in der Straße Auf dem Lölfert fest. Außerdem erkennte er, dass die Tür des innerhalb des Einkaufszentrums gelegenen Juweliergeschäftes ebenfalls offen stand und augenscheinlich aufgebrochen wurde. Am Vorabend, gegen 22.00 Uhr, war seinen Angaben nach noch alles unversehrt. Der Inhaber des Schmuckgeschäftes erkannte auf den Aufzeichnungen der Videoüberwachungsanlage drei mit Sturmhauben maskierte Täter. Eine Auflistung der gestohlenen Gegenstände steht noch aus. Die Kripo ermittelt nun wegen des schweren Bandendiebstahls und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 02331-986 2066 zu melden. (sen)

