POL-PPRP: Auto aufgebrochen

Ludwigshafen (ots) - Am Dienstagmittag (05.07.2022), gegen 12:45 Uhr, stieß eine 42-jährige Autofahrerin beim Abbiegen von der Halbergstraße in die Yorckstraße mit einer 42-jährigen Fahrradfahrerin zusammen. Die Radfahrerin stürzte und wurde leicht verletzt. An dem Auto entstand zudem ein Schaden in Höhe von ca. 50,- Euro. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Rheinpfalz Pressestelle Ghislaine Wymar Telefon: ...

mehr