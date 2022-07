POL-PPRP: Auto aufgebrochen

Ludwigshafen (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag (04. - 05.07.2022) drangen Unbekannten auf zwei Geschäftsgelände in Ludwigshafen ein. Am 04.07.2022, zwischen 22:30 und 23:30 Uhr, wurde an einem Supermarkt in der Von-Kieffer-Straße der Käfig zu den Müllcontainern aufgebrochen und der Müll durchwühlt. In der Zeit vom 04.07., 18:30 Uhr bis zum 05.07.2022, ...

