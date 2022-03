Polizei Bielefeld

POL-BI: Anwohnerin bemerkt Einbrecher

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Am frühen Dienstagmorgen, 22.03.2022, hat ein Einbrecher beim Eindringen in ein Mehrfamilienhaus Lärm verursacht, der eine Hausbewohnerin aufschreckte.

Gegen 01:00 Uhr kletterte ein Einbrecher auf das Vordach eines Wohnhauses an der Kesselstraße, um an ein Flurfenster zu gelangen, das in Kippstellung geöffnet war. Beim Versuch in das Haus einzusteigen, splitterte die Fensterscheibe und ein schwerer Blumenkübel fiel im Inneren zu Boden.

Die lauten Geräusche brachten den Einbrecher von seinem Vorhaben ab und er verschwand durch das Treppenhaus und die Haustür. Durch den Lärm im Treppenhaus wurde eine junge Frau geweckt, die die Polizei informierte.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 16 / 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell