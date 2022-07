POL-PPRP: Einbrüche auf Geschäftsgelände - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - In der Bertolt-Brecht-Straße flüchtete ein schwarzer Kleinwagen am Montag gegen 17 Uhr in Richtung Thomas-Mann-Straße, nachdem er an einem geparkten BMW vorbeifuhr und den Außenspiegel beschädigte. Zuvor stieg der Fahrer aus dem Kleinwagen und betrachtete sein Werk. Um die Schadensregulierung kümmerte er sich nicht. Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 - 2403 oder ...

