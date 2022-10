Polizei Hagen

POL-HA: Unfall in Haspe - 42-Jähriger und Kind verletzt

Hagen-Haspe (ots)

Am Dienstag, 25.10.2022, kam es gegen 8:45 Uhr zu einem Unfall in Haspe. Nach bisherigen Ermittlungen fuhr ein 42-Jähriger mit seinem Opel die Voerder Straße in Richtung Leimstraße entlang. Im PKW saß ein sechsjähriger Junge. Zur selben Zeit fuhr eine 38-Jährige in ihrem VW die Leimstraße in Richtung Haenelstraße entlang. Auf der Kreuzung kam es zum Unfall zwischen beiden Fahrzeugen, bei welchem sich die Insassen des Opels jeweils leicht verletzten. Sie wurden später in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeugführer gaben an, bei Grünlicht in die Kreuzung gefahren zu sein. Beide PKW wurden abgeschleppt. Wie genau es zum Unfall kam, ermittelt jetzt das Verkehrskommissariat. (hir)

