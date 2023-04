Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Fußgängerin in Höxter von Auto angefahren

Höxter (ots)

Eine Fußgängerin ist am Freitag, 31. März, in der Corbiestraße in Höxter von einem unbekannten Auto angefahren worden. Dabei trug die 30-Jährige Fußgängerin mehrere Verletzungen davon, so dass sie sich zunächst zur medizinischen Versorgung in die Notaufnahme des Krankenhauses bringen ließ und den Vorfall nachträglich bei der Polizei zur Anzeige brachte.

Demnach stellte die 30-Jährige gegen 21 Uhr ihr eigenes Auto in der Corbiestraße in einer Parkbucht ab und wollte dann zu Fuß die Fahrbahn überqueren. Als sie den gegenüberliegen Gehweg fast erreicht hatte, wurde sie von einem Auto erfasst, das aus Richtung Nicolaistraße kam und Richtung Corveyer Allee fuhr. Sie stürzte zu Boden und verletzte sich, das Auto jedoch fuhr weiter.

Es soll sich um einen dunklen Kombi gehandelt haben, in dem zwei Männer mittleren Alters saßen. Der Fahrer trug eine Wollmütze, der Beifahrer Vollbart und Kappe. Hinweise von Zeugen an die Polizei Höxter unter 05271/9620. /nig

