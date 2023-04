Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Unbekanntes Fahrzeug streift Hauswand und flüchtet

Borgentreich (ots)

Nach einem Schaden an einer Hauswand in Borgentreich sucht die Polizei nach dem Verursacher. Nach ersten Erkenntnissen ist in dem Zeitraum zwischen dem 11. März und 25. März ein unbekanntes Fahrzeug gegen die Klinkerwand eines Hauses in der Mühlenstraße in Borgentreich geprallt und hat dort Schäden hinterlassen. Danach aber fuhr der Verursacher davon, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Die Polizei bittet nun um Zeugenhinweise unter Telefon 05271/962-0. /nig

