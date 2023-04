Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Zeugen in Bad Driburg gesucht

Bad Driburg (ots)

In Bad Driburg ermittelt die Polizei zu einem Fall, bei dem ein zehnjähriger Junge im Stadtpark von einem bislang unbekannten Mann angesprochen und bedroht worden sein soll. Zur weiteren Klärung werden nun Zeugen gesucht.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen war der Zehnjährige am Dienstag, 28. März, gegen 18.20 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg Tegelweg unterwegs. In Höhe des Spielplatzes am Stadtpark sei er von einem fremden Mann angesprochen und bedroht worden. Anschließend forderte der unbekannte Mann den Jungen auf, ihn zu begleiten. An der Brakeler Straße konnte sich der Junge dem Täter bei einer günstigen Gelegenheit entziehen und mit seinem Fahrrad flüchten. Die daraufhin verständigte Kriminalpolizei Höxter nahm umgehend die Ermittlungen auf und bittet nun um weitere Hinweise von möglichen Zeugen.

Der unbekannte Mann wird beschrieben als 1,80 Meter groß, etwa 35 Jahre alt, schmale, sehr dünne Statur, ungepflegtes Äußeres, kurze, hellblonde, zerzauste Haare mit leichtem Haarausfall, rechteckige Brille mit schwarzem Rahmen, auffällig war eine Tätowierung mit einem drachenähnlichen Tattoo am linken Mittelfinger. Der Mann sprach deutsch ohne Akzent. Bekleidet war er mit einer schwarzen Jacke, einem schwarzen Pullover mit weißem Adidas-Logo auf der Brust. Dazu trug er eine schwarze Trainingshose sowie weiße Schuhe mit schwarzem Nike-Logo.

Hinweise bitte an die Polizei in Höxter unter Telefon 05271/962-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell