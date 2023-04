Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Sachbeschädigung an einem Pkw in der Bad Driburger Innenstadt

Bad Driburg (ots)

Durch einen Zeugen wurde am Samstag, den 01.04.2023, um 23:22 Uhr, eine männliche Person, ca. 18-20 Jahre alt, ca. 186 cm groß und mit einer roten Jacke und vermutlich weißer Hose bekleidet, in der Dringenberger Straße dabei beobachtet, wie er versuchte an einem Opel Corsa den rechten Außenspiegel abzutreten. Ein Schaden entstand an dem Pkw nicht. Um 23:33 Uhr wurde gemeldet, wie vermutlich der gleiche Täter an einem roten Ford Fiesta in der Mühlenstraße den rechten Außenspiegel abgetreten hatte. An dem Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 200 Euro. Vor der ersten Tat habe der Täter den Fußweg aus Richtung Grundschule genutzt. Wer weitere Täterhinweise geben kann, meldet diese bitte an die Kriminalpolizei Höxter unter 05271/962-0.

