Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten auf der B 64 in Bad Driburg

Bad Driburg (ots)

Am Freitag, den 31. März 2023, um 19.40 Uhr, kam es in Bad Driburg auf der B 64, Abfahrt zur Dringenberger Straße, zu einem Zusammenstoß von zwei Pkws. Ein 21-jähriger Bad Driburger BMW- Fahrer befuhr die B 64 aus Fahrtrichtung Brakel in Fahrrichtung Paderborn. An der oben genannten Einmündung bog er nach links ab und missachtete den Vorrang einer entgegenkommenden 39-jährigen Frau aus Brakel in ihrem BMW. Durch den Zusammenstoß wurden beide Personen leicht verletzt. Die Brakelerin wurde mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Paderborn gebracht, der Bad Driburger Unfallverursacher ins Krankenhaus Bad Driburg. Beide Pkws waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme war die B 64 zeitweise komplett gesperrt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 10000 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell