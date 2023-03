Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Bewaffneter Raubüberfall auf Warburger Einkaufsmarkt

Warburg (ots)

Nachdem sie mit einer Schusswaffe die Angestellten eines Einkaufsmarktes bedrohten, konnten drei Täter am Mittwochabend, 29.03.2023, mit den Tageseinnahmen flüchten.

Die Tat ereignete sich in einem Warburger Supermarkt, welcher sich an der Landfurt in Höhe der Einmündung zur Bahnhofstraße befindet. Kurz vor Ladenschluss, gegen 20:00 Uhr, betraten die drei Täter das Gebäude. Während einer der Täter das Geschäft umgehend wieder verließ und auf dem Parkplatz wartete, gingen die anderen beiden Personen in die Getränkeabteilung. Dort bedrohten sie eine Mitarbeiterin mit einer Schusswaffe und forderten diese auf, gemeinsam mit einem weiteren Angestellten in den Bürotrakt zu gehen und den dortigen Tresor zu öffnen. Nachdem die Räuber die dort gelagerten Einnahmen verstaut hatten, leerten sie die im Supermarkt befindlichen Kassen und entfernten sich, vermutlich mit einem Auto, in unbekannte Richtung.

Nach ersten Ermittlungen können die Täter wie folgt beschrieben werden:

Täter 1: männlich, ca. 25 - 30 Jahre alt, ca. 180 - 190cm groß, südländisches Aussehen, Vollbart, dunkle Augen, dunkle kurze Haare, sprach hochdeutsch mit Ruhrgebietsdialekt, war bekleidet mit einer dunklen Basecap, hellgrauem T-Shirt, brauner Lederjacke, dunkelblauer bis schwarzer Jeans, schwarzen Sneakern und dunklen Handschuhen

Täter 2: männlich, ca. 25 - 30 Jahre alt, ca. 180 - 190cm groß, europäisches Aussehen, sprach dialektfreies hochdeutsch, war bekleidet mit einem dunklen Parka, einer dunklen Jogginghose, hellen Sneakern und dunklen Handschuhen

Täter 3: hier ist lediglich bekannt, dass die Person eine schwarze Jacke trug

Das zuständige Kriminalkommissariat der Polizei Höxter sucht nun Zeugen und fragt: Wer hat zum angegebenen Zeitraum verdächtige Personen oder ein mögliches Fluchtauto im Bereich der Warburger Landfurt oder der Umgebung gesehen? Wer kann aufgrund der Beschreibungen Hinweise zu den Tätern machen? Hinweise nimmt die Polizei Höxter unter der Telefonnummer 05271/9620 entgegen. /buc

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell