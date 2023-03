Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Leitpfosten aus Verankerung gezogen

Höxter (ots)

Nach einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr und der Beseitigung von Unfallverhütungsmitteln sucht das Verkehrskommissariat der Polizei Höxter Zeugen.

Die Tat ereignete sich am Mittwochmorgen, 29.03.2023, zwischen Mitternacht und 06:20 Uhr in Höxter-Ovenhausen, an der L 755 circa 200 Meter hinter dem Ortsausgangsschild Richtung Marienmünster. Nach ersten polizeilichen Ermittlungen haben unbekannte Täter hier zwei Leitpfosten aus der Verankerung gezogen und im dortigen Straßengraben entsorgt. Aufgrund der Gesamtumstände kann ein Verkehrsunfall in diesem Fall ausgeschlossen werden.

Das Verkehrskommissariat der Polizei Höxter fragt nun: Wer hat im angegebenen Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen festgestellt oder kann Angaben zu den Tätern machen? Hinweise nimmt die Polizei Höxter unter der Telefonnummer 05271/9620 entgegen. /buc

