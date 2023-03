POL-HX: Betrunken auf geklautem E-Scooter unterwegs

Beverungen (ots) - Schwer verletzt wurde eine 64-jährige Beverungerin mit einem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Der Unfall ereignete sich am Donnerstagabend, 23.03.2023, gegen 19:20 Uhr in Beverungen. Die 64-jährige Fußgängerin ging zu diesem Zeitpunkt im Bereich Lange Straße auf dem rechtsseitigen Fußgängerweg Richtung Herstelle. In Höhe eines gegenüberliegenden Geschäftshauses überquerte ...

mehr