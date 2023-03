POL-HX: Kollision zwischen Fußgängerin und Auto

Warburg (ots) - Im Rahmen der Ermittlungen einer Unfallflucht sucht das Verkehrskommissariat der Polizei Höxter Zeugen. Der Unfall ereignete sich bereits am Montag, 13.03.2023, zwischen 14:15 und 18:45 Uhr in der Bußdorfer Straße in Warburg. Eine Warburgerin parkte ihren roten Hyundai Kleinwagen in diesem Zeitraum in der Nähe der Einmündung zur Frankenstraße. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte sie, ...

mehr