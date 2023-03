POL-HX: BMW nach Tankvorgang beschädigt

Beverungen (ots) - Beute im geschätzten niedrigen vierstelligen Euro-Bereich erlangten bisher unbekannte Täter bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die Tat ereignete sich am Freitagabend, 17.03.2023, zwischen 17:00 und 21:30 Uhr in ein Haus, welches sich in Beverungen-Wehrden an der Von-Droste-Hülshoff-Straße befindet. Die unbekannten Täter drangen gewaltsam in das Einfamilienhaus ein und durchsuchten ...

mehr