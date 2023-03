Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Einbruch in Wehrdener Einfamilienhaus

Beverungen (ots)

Beute im geschätzten niedrigen vierstelligen Euro-Bereich erlangten bisher unbekannte Täter bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus.

Die Tat ereignete sich am Freitagabend, 17.03.2023, zwischen 17:00 und 21:30 Uhr in ein Haus, welches sich in Beverungen-Wehrden an der Von-Droste-Hülshoff-Straße befindet. Die unbekannten Täter drangen gewaltsam in das Einfamilienhaus ein und durchsuchten sämtliche Schränke und Schubladen, während die Hausbewohner abwesend waren.

Das zuständige Kriminalkommissariat der Polizei Höxter fragt nun: Wer hat in dem angegebenen Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Tatorts festgestellt oder kann Angaben zu den Tätern machen? Hinweise nimmt die Polizei Höxter unter der Telefonnummer 05271/9620 entgegen. /buc

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell