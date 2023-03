POL-HX: Leitplanke und Leitpfosten beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Brakel (ots) - Zu einem Zusammenstoß zwischen einer Auto und einen E-Scooter war es in Brakel gekommen. Der E-Scooter-Fahrer entfernte sich allerdings danach und wird nun zur weiteren Klärung des Unfallhergangs gesucht. Am Mittwoch, 15. März, wollte eine 60-Jährige mit ihrem Opel Corsa um 5.40 Uhr vom Hahnenhof kommend nach links in die Bökendorfer Straße einbiegen. Sie hielt zunächst an der Sichtlinie an, um auf ...

