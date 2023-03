Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Betrunken mit Vollgas vor die Wand

Warburg (ots)

Warum ein 37jähriger Mann augenscheinlich mit Vollgas am Freitag gegen 17:10 Uhr gegen eine Hauswand in Warburg fuhr, blieb zunächst unklar. Zeugen hatten in der Hauptstraße beobachtet, wie der Mann zuvor mit seinem PKW Seat sehr dicht an mehreren Wänden vorbeigefahren war und diese auch touchiert hatte. Danach hätte er unvermittelt Vollgas gegeben und sei gegen die Hauswand geprallt. Eine Rolle könnte die Alkoholisierung des Fahrers gespielt haben, weshalb die eingesetzten Polizeibeamten eine Blutprobe anordneten, die später im Krankenhaus Warburg durch einen Arzt entnommen wurde. Neben Alkoholgeruch hatten die Beamten auch eine Reihe von Bierdosen im Wagen festgestellt. Der Warburger wurde leicht verletzt ins Krankenhaus eingeliefert und behandelt. Es entstand ein geschätzter Gesamtsachschaden in einer Höhe von ca. 4000EUR. Der PKW wurde durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert. Die hinzugerufene Feuerwehr der Stadt Warburg beseitigte ausgelaufene Betriebsstoffe. Den Mann erwartet ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell