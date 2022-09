Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 13.09.2022 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Schwarzach: Ungebetener Gast im Mitarbeiterwohnheim - Zeugen gesucht

In Schwarzach-Unterschwarzach verschaffte sich am Montagnachmittag eine unbekannte Person Zutritt in ein Mitarbeiterwohnheim. Gegen 15 Uhr kletterte die Person vermutlich auf einen Balkon des Gebäudes in der Straße "Schwarzacher Hof", hebelte das Fenster auf und stieg in ein Zimmer ein. Aus diesem entwendete er wohl ein Tablet. Im Anschluss verließ er den Raum und durchsuchte weitere Zimmer. Der oder die Unbekannte wurde im zweiten Obergeschoss von einer Frau entdeckt und angesprochen. Daraufhin flüchtete die als 1,85 Meter große, mit dunklem Teint beschriebene Person in unbekannte Richtung. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen machen konnten oder Hinweise zum Täter oder der Täterin geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mosbach, Telefon 06261 8090, zu melden.

Walldürn: Glasscheiben abgeladen - Wer war's?

Am Samstag, gegen 11.30 Uhr, stellten in Walldürn zwei Unbekannte mehrere Glasscheiben neben einen Glascontainer und verschwanden. Eine Zeugin beobachtete einen Mann mit einer Kappe und eine blonde Frau in der Gregor-Mendel-Straße dabei, wie sie Glasscheiben mit Drahtgeflecht an den Containern ablagerten. Im Anschluss stiegen die beiden in einen Pkw und fuhren davon. Die Polizei sucht nun weitere Zeugen, die Angaben zu den beiden Unbekannten oder dem Fahrzeug machen können. Hinweise werden von dem Polizeiposten Walldürn unter der Telefonnummer 06282 926660 entgegengenommen.

