POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 13.09.2022 mit einem Bericht aus dem Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots) - Krautheim: In Vereinsheim eingebrochen - Zeugenaufruf Unbekannte verschafften sich in der Nacht auf Montag unbefugt Zugang in ein Sportheim in Krautheim-Gommersdorf. Sie hebelten zwischen Sonntag, 21 Uhr, und Montag, 6.30 Uhr, ein Fenster auf und drangen in das Gebäude ein. Im Inneren brachen die ...

mehr