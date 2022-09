Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 13.09.2022 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Bad Mergentheim: Einbruch in Vereinsheim - Zeugen gesucht

Unbekannte verschafften sich zwischen Donnerstag und Montag Zutritt in ein Sportvereinsheim in Bad Mergentheim-Rengershausen. Dabei hebelten sie ein Schiebefenster auf, zerstörten dessen Glasscheibe und drangen in das Gebäude ein. Die Täter hebelten ein weiteres Fenster auf, beschädigten einen Rolladen und demolierten das Fliegengitter. In dem Gebäude wurden Schränke durchwühlt. Entwendet wurde nach bisherigen Erkenntnissen nichts. Hinweise zu den Tätern oder der Tat werden vom Polizeirevier Bad Mergentheim unter der Telefonnummer 07931 54990 entgegengenommen.

Niederstetten: Unbekannte in Turnhalle eingedrungen - Wer hat etwas gesehen?

In eine Turnhalle in der Oberstetter Straße in Niederstetten brach eine unbekannte Person in der Nacht auf Montag ein. Zwischen Sonntag, 20.30 Uhr, und Montag, 8.45 Uhr, verschaffte sie sich über ein zuvor aufgehebeltes Fenster Zugang in die Halle. Der oder die Unbekannte drückte eine verschlossene Verbindungstüre im Übergang zum Sportheim auf, warf eine weitere Glastüre ein, so dass das Sicherheitsglas zersplitterte. Hier wurden mehrere Schubladen durchsucht und Bargeld entwendet. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 5.000 Euro. Zeugen, die in der Nacht auf Montag verdächtige Wahrnehmungen machen konnten und Hinweise zum Täter oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Weikersheim unter der Telefonnummer 07934 99470 zu melden.

Tauberbischofsheim: Imbisswagen aufgebrochen - Zeugenaufruf

Einen gewaltsamen Zugang zu einem Imbisswagen in Tauberbischofsheim verschafften sich Unbekannte zwischen Sonntag, 12 Uhr, und Montag, 9.15 Uhr. Der oder die Täter brachen das Türschloss der Imbissbude in der Niels-Bohr-Straße auf und entwendeten mehrere Nahrungsmittel. Zeugen, die Hinweise zum Täter, den Tätern oder der Tat geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09341 810 beim Polizeirevier Tauberbischofsheim zu melden.

Külsheim: Drei Pkw beteiligt bei Auffahrunfall

Am Montagnachmittag ereignete sich auf der Landesstraße 504 bei Kühlsheim ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Pkw. Die Fahrer eines VW Polos, eines Mercedes-Benz Citan und eines VW Caddys waren auf der Landesstraße 504 von Külsheim kommend in Richtung Tauberbischofsheim unterwegs. Aufgrund eines Linksabbiegers bei der Einmündung "Steige" bremsten der Polo- und der Mercedes-Fahrer ab. Dies bemerkte der Caddy-Fahrer vermutlich zu spät und fuhr auf den Mercedes auf, dieser wiederum auf den Polo geschoben wurde. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 17.000 Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Wertheim: 17-Jährige Motorradfahrerin schwer verletzt

Am Dienstagmorgen ereignete sich bei Wertheim ein Unfall, bei dem eine 17-jährige Motoradfahrerin schwer verletzt wurde. Gegen 9.40 Uhr war eine 60 Jahre alte Pkw-Fahrerin auf der Kreisstraße 2829 von Dörlesberg kommend in Richtung Sachsenhausen unterwegs. Zeitgleich näherte sich eine 17-jährige Motorradfahrerin von einer Ortsverbindungsstraße am Flugplatz kommend einer Kreuzung. Die Zweiradfahrerin übersah vermutlich den heranfahrenden, vorfahrtsberechtigten Pkw der 60-Jährigen und fuhr in den Kreuzungsbereich ein. Die Pkw-Lenkerin versuchte noch auf den linken Fahrstreifen auszuweichen, doch das Zweirad kollidierte mit der Seite ihres Pkws. Bei dem Zusammenstoß stürzte die 17-Jährige. Aufgrund ihrer Verletzungen kam sie mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Die Kreisstraße 2829 musste kurzzeitig voll gesperrt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell