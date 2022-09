Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 13.09.2022 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Bad Rappenau-Grombach: Fahrgast schlägt Taxifahrer

Nach einer Taxifahrt verletzte ein Fahrgast einen Taxifahrer und versuchte zu flüchten. In der Nacht auf Mittwoch setzte sich der 21-Jährige in das Taxi des 65-Jährigen und lies sich nach Bad Rappenau-Grobach fahren. Anstatt am Ende der Fahrt zu zahlen, schlug der junge Mann dem Taxifahrer ins Gesicht und flüchtete. Die alarmierten Polizeibeamten trafen den 21-Jährigen zwischen Grombach und Kirchhardt an. Es stellte sich heraus, dass der Mann betrunken war. Ein Alkoholtest zeigte mehr als 1,4 Promille. Er muss nun wegen der Körperverletzung mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen.

Bad Rappenau: Einbruch ins Eiscafé

Einbrecher machten sich am vergangenen Wochenende über das Wechselgeld in einem Eiscafé in Bad Rappenau her. Zwischen Samstag, gegen 18 Uhr, und Montag, gegen 9 Uhr, brachen die Unbekannten in das Lokal im Piaweg ein. Im Inneren durchsuchten sie die Räume, entwendeten das Wechselgeld und flüchteten. Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können oder in diesem Bereich eine verdächtige Wahrnehmung gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Bad Rappenau, Telefon 07264 95900, zu melden.

Heilbronn-Kirchhausen: Versuchter Pkw-Aufbruch

Unbekannte versuchten am Montagvormittag ein Pkw in Heilbronn-Kirchhausen aufzubrechen. Zwischen 8 Uhr und 12 Uhr begaben sich die Täter zu dem in der Deutschritterstraße geparkten Auto und versuchten den Wagen gewaltsam zu öffnen. Dies misslang, woraufhin sie flohen. Insgesamt verursachten die Unbekannten mehrere hundert Euro Sachschaden an dem Fahrzeug. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können oder in diesem Bereich eine verdächtige Wahrnehmung gemacht haben, sich beim Polizeirevier Böckingen unter der Telefonnummer 07131 28330 zu melden.

Heilbronn: Mit zwei Promille Auto gefahren

Ein betrunkener Autofahrer war in der Nacht auf Dienstag mit seinem Auto in Heilbronn unterwegs. Gegen 2 Uhr befuhr der 30-Jährige die Hafenstraße mit seinem Opel und wurde dort von einer Polizeistreife angehalten. Bei der allgemeinen Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer deutlich betrunken war. Ein durchgeführter Alkoholtest zeigte zwei Promille an. Dadurch war die Fahrt des Mannes beendet und er musste in Begleitung der Polizeibeamten zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Dem 30-Jährigen wurde der Führerschein abgenommen und beschlagnahmt. Er muss nun mit einer Strafanzeige wegen der Trunkenheit im Straßenverkehr rechnen.

Heilbronn: Personen prügeln auf Männer ein - Zeugen gesucht

Unbekannte prügelten in der Nacht auf Samstag auf einen 57-Jährigen und einen 24-Jährigen ein. Gegen 23 Uhr befanden sich die beiden Männer an der S-Bahn-Station in der Moltkestraße in Heilbronn. Dort kam es offenbar zu einer Auseinandersetzung zwischen dem 57-Jährigen, dem 24-Jährigen und drei bislang unbekannten Männern. Die Unbekannten stießen den 57-Jährigen und den 24-Jährigen zu Boden und schlugen anschließend auf sie ein. Nun sucht die Polizei nach Zeugen der Tat. Diese werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 74790 in Verbindung zu setzen.

Heilbronn: Außenspiegel abgetreten - Zeugen gesucht

In der Heilbronner Gartenstraße traten Unbekannte an mehreren Fahrzeugen die Außenspiegel ab und flohen anschließend. Gegen 21.30 Uhr waren die Täter im Bereich der Hausnummern 36 bis 52 unterwegs und traten an insgesamt drei Pkw die Außenspiegel ab. Trotz sofort alarmierter Polizei und eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnten die Unbekannten nicht angetroffen werden. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall oder den Tätern machen können, werden gebeten, mit dem Polizeirevier Heilbronn, Telefon 07131 74790, in Verbindung zu treten.

Heilbronn: Fahrräder gestohlen - Zeugen gesucht

Diebe entwendeten am späten Montagabend zwei Fahrräder in Heilbronn. Die Besitzer stellten die Räder in der "Untere Neckarstraße" ab und sicherten diese an dem dortigen Fahrradständer mit Schlössern. Die Täter öffneten vermutlich gewaltsam die Schlösser und nahmen die Fahrräder anschließend mit. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Zeugen des Diebstahls werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 74790 zu melden.

Heilbronn / Neckarsulm / A6: Lärmschutzwand mit Graffiti beschmiert - Zeugen gesucht

Circa 14.000 Euro Sachschaden verursachten Unbekannte an der Lärmschutzwand der neuen Autobahnbrücke bei Heilbronn. In den vergangenen Tagen begaben sich die Täter zu der Wand und beschmierten diese auf einer Fläche von circa 100 Quadratmetern mit Farbe. Die Ermittlungen wegen der Sachbeschädigung wurden aufgenommen. Zeugen, die Angaben zu den Tätern machen können oder diese bei ihrer Tat beobachten konnten, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Neckarsulm unter der Telefonnummer 07132 93710 zu melden.

Löwenstein: Fahrzeug zerkratzt - Zeugen gesucht

Unbekannte beschädigten am Freitag einen in Löwenstein geparkten Pkw. Zwischen 6 Uhr und 15 Uhr stand das Auto auf dem Parkplatz in der Straße "Im Klosterhof". Innerhalb dieses Zeitraums zerkratzten die Täter den Wagen an der Beifahrerseite und verursachten so circa 2.000 Euro Sachschaden. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich beim Polizeiposten Obersulm, Telefon 07130 4009370, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell